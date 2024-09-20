Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сегодня команда пласталась». Главный тренер «Автомобилиста» оценил сухую победу в Омске

«Сегодня команда пласталась». Главный тренер «Автомобилиста» оценил сухую победу в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал сухую победу над «Авангардом» со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Да Коста) – 14:13 (5x5)     0:2 Лайпсик (Да Коста, Голышев) – 25:12 (5x5)     0:3 Кузнецов (Романцев) – 28:22 (5x5)    

«Понимали, что «Авангард» сыграет активно, особенно в начале игры. Готовили ребят к этому. Что-то получалось, что-то – нет, вот эта работа на контратаках. Здорово, что реализовали свои моменты. Сегодня команда пласталась, здорово блокировали броски. Под воротами подчищали, и Галкин классно сыграл, поздравляю его с «сухарём». Тяжёлый матч, много было ненужных удалений с нашей стороны, но спецбригады сыграли на высоком уровне. В третьем периоде сыграли по заданию, особых шансов забить «Авангарду» не дали.

Совсем другая игра, нежели была дома с «Барысом». Здесь мы больше оборонялись, работали на контратаках. Там больше владели шайбой и не реализовали моменты, не хватило злости для гола, черновой шайбы. Противоположные матчи, но так бывает, идёт чемпионат. Надо из каждой игры брать лучшее.

По вратарям у нас был план, Галкин в последний раз играл в Нижнем Новгороде, большая пауза была у него. Мы верим в Вову, классно сегодня отыграл и очень помог команде», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Авангард» — «Автомобилист». «Ястребы» воспрянут духом на «G-Drive Арене»
«Авангард» — «Автомобилист». «Ястребы» воспрянут духом на «G-Drive Арене»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android