«Если по игре — не всё так плохо». Звягин — о четвёртом подряд поражении «Авангарда»

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», заявил, что не увидел у команды уныния в матче с «Автомобилистом», где омичи уступили со счётом 0:3.

«Если рассматривать игру без контекста, то хорошая игра от нас. Хорошие первые два периода, не смотря на счёт, а если говорить только по картинке. Но соперник преобразовал в голы несколько наших ошибок, реализовал их здорово. Если же говорить о ситуации, в которой мы сейчас, то четыре поражения подряд, и нам нужно уже сейчас выправлять эту ситуацию.

Календарь тяжёлый, но я не склонен заглядывать слишком далеко. Понятно, что будет тройной выезд с топ-командами, однако нужно смотреть на следующую игру. Тут главное, чтобы ребята продолжали верить. Знаю, что сегодня никто не остановился, все понимали, что, забей мы одну, может посыпаться и больше. Сейчас вот эти два дня до следующей игры нужно правильное себе настроение задать, чтобы никакого уныния, а наоборот – росла вера. Потому что если брать только по игре, то не всё так плохо, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.