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«Если по игре — не всё так плохо». Звягин — о четвёртом подряд поражении «Авангарда»

«Если по игре — не всё так плохо». Звягин — о четвёртом подряд поражении «Авангарда»
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», заявил, что не увидел у команды уныния в матче с «Автомобилистом», где омичи уступили со счётом 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Да Коста) – 14:13 (5x5)     0:2 Лайпсик (Да Коста, Голышев) – 25:12 (5x5)     0:3 Кузнецов (Романцев) – 28:22 (5x5)    

«Если рассматривать игру без контекста, то хорошая игра от нас. Хорошие первые два периода, не смотря на счёт, а если говорить только по картинке. Но соперник преобразовал в голы несколько наших ошибок, реализовал их здорово. Если же говорить о ситуации, в которой мы сейчас, то четыре поражения подряд, и нам нужно уже сейчас выправлять эту ситуацию.

Календарь тяжёлый, но я не склонен заглядывать слишком далеко. Понятно, что будет тройной выезд с топ-командами, однако нужно смотреть на следующую игру. Тут главное, чтобы ребята продолжали верить. Знаю, что сегодня никто не остановился, все понимали, что, забей мы одну, может посыпаться и больше. Сейчас вот эти два дня до следующей игры нужно правильное себе настроение задать, чтобы никакого уныния, а наоборот – росла вера. Потому что если брать только по игре, то не всё так плохо, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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