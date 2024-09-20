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Главный тренер «Авангарда»: не нужно закапывать себя. Мы должны справляться с давлением

Главный тренер «Авангарда»: не нужно закапывать себя. Мы должны справляться с давлением
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда» заявил, что несмотря на то, что их команде удаётся создавать голевые моменты, они не могут их реализовать.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Да Коста) – 14:13 (5x5)     0:2 Лайпсик (Да Коста, Голышев) – 25:12 (5x5)     0:3 Кузнецов (Романцев) – 28:22 (5x5)    

«Да, с голами стало труднее. В каждом матче создаём достаточно голевых моментов, но пока не получается. Если же не получается забивать, то нужно уметь играть в обороне и принимать правильные решения. Сегодня не так много в первых двух периодах соперник владел шайбой, но были ключевые ошибки, и это всё вылилось в три гола, хотя другие моменты у «Автомобилиста» на память не приходят. Нам нужно понимать, что нам нужно забить, переломить эту ситуацию у чужих ворот, но если шайба не идёт, то мы должны с полной ответственностью играть в обороне.
На протяжении всего третьего периода лавка была живая, многие ребята заводили друг друга. В этом плане нареканий нет, видно, что парни сплочённые. Но тут тонкий психологический момент. Если в таком состоянии сразу сыграть ещё, то были бы готовы на все сто процентов. Но есть два дня между матчами, и тут нужно не закапывать себя, а подходить к этому профессионально. Мы все должны справляться с давлением, и все понимаем, что нам нужно выбираться всем вместе», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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