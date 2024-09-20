«Про рецидив – неправда». Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос о здоровье Буше
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин отреагировал на информацию, что нападающий команды Рид Буше получил рецидив травмы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Да Коста) – 14:13 (5x5) 0:2 Лайпсик (Да Коста, Голышев) – 25:12 (5x5) 0:3 Кузнецов (Романцев) – 28:22 (5x5)
Про рецидив травмы у Рида Буше – неправда. Он на подходе, но пока не готов. В защите наши резервы в том, чтобы игра налаживалась. Думаю, что иногда ребята понимают требования, но сейчас идут такие игры, когда мы пропускаем первые и приходится раскрываться. Тут мы продолжаем работать, просто на данном этапе эти ошибки видны, потому что соперник их реализует, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
31-летний Буше ещё ни разу не выходил на лёд в нынешнем сезоне.
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