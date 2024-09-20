«Про рецидив – неправда». Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос о здоровье Буше

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин отреагировал на информацию, что нападающий команды Рид Буше получил рецидив травмы.

Про рецидив травмы у Рида Буше – неправда. Он на подходе, но пока не готов. В защите наши резервы в том, чтобы игра налаживалась. Думаю, что иногда ребята понимают требования, но сейчас идут такие игры, когда мы пропускаем первые и приходится раскрываться. Тут мы продолжаем работать, просто на данном этапе эти ошибки видны, потому что соперник их реализует, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

31-летний Буше ещё ни разу не выходил на лёд в нынешнем сезоне.