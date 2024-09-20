Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда» Звягин отреагировал на возвращение в команду Райана Спунера

Главный тренер «Авангарда» Звягин отреагировал на возвращение в команду Райана Спунера
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал подписание контракта с нападающим Райаном Спунером.

«Конечно, мы рассчитываем, что у Райана Спунера получится такой же успешный сезон в «Авангарде», как и прошлый. У нас была отличная тройка Ткачёв – Спунер – Буше, но Вей, я думаю, найдёт общий язык, если будет играть в звене с Буше и Спунером. Но посмотрим разные варианты, потому что сегодня Касселс выходил с Веем на краю, и у них сразу завязалась какая-то «химия». Будем смотреть разные варианты, у нас их несколько. Сложно сказать, когда Райан присоединится к команде. Ему нужно сделать документы, добраться сюда, сейчас с этими вещами сложнее. А так – по словам Спунера, он много тренировался на льду. Надеюсь, что приедет в хорошем физическом состоянии и через игры будет набирать оптимальную форму.

Мы знаем, что Спунер – креативный игрок. Добавит нам скорости, в завершении атак. А будет он играть на краю или в центре – есть мысли по этому поводу, будем решать, когда он приедет», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В регулярке прошлого сезона 32-летний форвард провёл за «ястребов» 65 встреч, где набрал 61 (23+38) очко.

Материалы по теме
Официально
Нападающий Райан Спунер подписал контракт с «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android