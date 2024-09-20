Звягин — о травмированном вратаре «Авангарда» Бердине: ему пока нельзя делать все движения

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», высказался о состоянии здоровья вратаря Михаила Бердина.

«Бердин добрался до ледовых тренировок. Пока ему нельзя делать все вратарские движения, но он начал кататься. И как только доктор скажет, что всё в порядке, что он может начинать работать с шайбами, то… Мы ждём», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сезон «Авангард» начал без нескольких лучших игроков, в их числе нападающие Рид Буше и Владимир Ткачёв. Среди голкиперов пока не в строю Михаил Бердин, который был обменян в омскую команду из «Сочи».

Ранее главный тренер «Авангарда» заявлял, что Бердину только предстоит завоевать место первого вратаря в команде.