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Звягин — о травмированном вратаре «Авангарда» Бердине: ему пока нельзя делать все движения

Звягин — о травмированном вратаре «Авангарда» Бердине: ему пока нельзя делать все движения
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», высказался о состоянии здоровья вратаря Михаила Бердина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Да Коста) – 14:13 (5x5)     0:2 Лайпсик (Да Коста, Голышев) – 25:12 (5x5)     0:3 Кузнецов (Романцев) – 28:22 (5x5)    

«Бердин добрался до ледовых тренировок. Пока ему нельзя делать все вратарские движения, но он начал кататься. И как только доктор скажет, что всё в порядке, что он может начинать работать с шайбами, то… Мы ждём», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сезон «Авангард» начал без нескольких лучших игроков, в их числе нападающие Рид Буше и Владимир Ткачёв. Среди голкиперов пока не в строю Михаил Бердин, который был обменян в омскую команду из «Сочи».

Ранее главный тренер «Авангарда» заявлял, что Бердину только предстоит завоевать место первого вратаря в команде.

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