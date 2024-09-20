«Неприятно, обидно». Американский легионер «Авангарда» отреагировал на серию поражений

Нападающий «Авангарда» Коул Касселс прокомментировал серию поражений команды из четырёх матчей. В последней игре КХЛ омичи проиграли дома «Автомобилисту» (0:3).

«Сейчас у нас сложности с тем, чтобы забивать голы в равных составах, а наши противники, наоборот, хорошо пользуются своими возможностями. Неприятно, обидно, но мы сумеем найти способ выбраться из этой ситуации», — сказал Касселс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее команда Сергея Звягина уступила «Амуру» (2:3 Б), «Сибири» (1:4) и «Салавату Юлаеву» (2:4). В следующем матче, который состоится 23 сентября, омичи в гостях сразятся с клубом СКА из Санкт-Петербурга.