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Американец Касселс назвал позитивный момент в четырёхматчевой серии поражений «Авангарда»

Американец Касселс назвал позитивный момент в четырёхматчевой серии поражений «Авангарда»
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Нападающий «Авангарда» Коул Касселс считает, что омской команде в какой-то степени повезло, что их серия поражений из четырёх матчей пришлась на начало сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Да Коста) – 14:13 (5x5)     0:2 Лайпсик (Да Коста, Голышев) – 25:12 (5x5)     0:3 Кузнецов (Романцев) – 28:22 (5x5)    

«Главное сейчас — продолжать работать, не опускать руки, профессионально относиться к делу, потому что профессиональный спорт всегда подразумевает взлёты и падения. В каком-то плане даже хорошо, что это происходит сейчас, в начале сезона. Это лучше, чем если бы такие проблемы возникли ближе к весне. Но каждая игра имеет большое значение, нам нужно продолжать работать и быть профессионалами», — поделился Касселс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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