52-летний Ягр забросил первую шайбу в 37-м сезоне своей профессиональной карьеры

52-летний Яромир Ягр сейчас играет в чешском клубе «Кладно», в Экстралиге. В матче со «Спартой» легендарный чех смог забросить первую шайбу в 37-м сезоне профессиональной карьеры.

Ранее Ягр отметился голевой передачей в первом матче сезона.

Его хоккейный агент заявил, что сезон-2024/2025 станет для хоккеиста последним на профессиональном уровне, хотя у него нет проблем со здоровьем и много желания играть.

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чех был включён в Зал славы международного хоккея.