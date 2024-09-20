«Не имеем права». Капитан «Авангарда» ярко высказался после четвёртого подряд поражения
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста» (0:3) в матче КХЛ. Оно стало для омичей четвёртым подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Да Коста) – 14:13 (5x5) 0:2 Лайпсик (Да Коста, Голышев) – 25:12 (5x5) 0:3 Кузнецов (Романцев) – 28:22 (5x5)
«Не могу сразу ответить, в чём причина поражения от «Автомобилиста». Соберёмся с командой, разберём моменты, будем думать, что делать дальше. Конечно, очень неприятно проигрывать. Четыре игры подряд – слишком много. Команда, которая собирается идти далеко, не имеет права проигрывать больше двух-трёх матчей подряд. Так что…Работаем. Прошло семь игр сезона, впереди ещё 61, и мы будем лучше с каждым новым днём, это точно», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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