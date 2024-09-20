«Не имеем права». Капитан «Авангарда» ярко высказался после четвёртого подряд поражения

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста» (0:3) в матче КХЛ. Оно стало для омичей четвёртым подряд.

«Не могу сразу ответить, в чём причина поражения от «Автомобилиста». Соберёмся с командой, разберём моменты, будем думать, что делать дальше. Конечно, очень неприятно проигрывать. Четыре игры подряд – слишком много. Команда, которая собирается идти далеко, не имеет права проигрывать больше двух-трёх матчей подряд. Так что…Работаем. Прошло семь игр сезона, впереди ещё 61, и мы будем лучше с каждым новым днём, это точно», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.