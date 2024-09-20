Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не имеем права». Капитан «Авангарда» ярко высказался после четвёртого подряд поражения

«Не имеем права». Капитан «Авангарда» ярко высказался после четвёртого подряд поражения
Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста» (0:3) в матче КХЛ. Оно стало для омичей четвёртым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Осипов (Да Коста) – 14:13 (5x5)     0:2 Лайпсик (Да Коста, Голышев) – 25:12 (5x5)     0:3 Кузнецов (Романцев) – 28:22 (5x5)    

«Не могу сразу ответить, в чём причина поражения от «Автомобилиста». Соберёмся с командой, разберём моменты, будем думать, что делать дальше. Конечно, очень неприятно проигрывать. Четыре игры подряд – слишком много. Команда, которая собирается идти далеко, не имеет права проигрывать больше двух-трёх матчей подряд. Так что…Работаем. Прошло семь игр сезона, впереди ещё 61, и мы будем лучше с каждым новым днём, это точно», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Материалы по теме
Звягин — о травмированном вратаре «Авангарда» Бердине: ему пока нельзя делать все движения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android