В «Барысе» рассказали о кадровых потерях на ближайшие матчи

В «Барысе» рассказали, что сразу два игрока не смогут принять участие в ближайших матчах. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале казахстанского клуба.

Тренерский штаб «Барыса» не сможет рассчитывать на Дамира Жафярова и Виктора Антипина. Защитник получил повреждение по ходу домашнего матча с минским «Динамо», нападающий – в выездной игре с «Автомобилистом». Оба игрока переведены в список травмированных.

Сейчас «Барыс» находится на 22-м месте в общей турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В шести встречах они одержали победу только один раз, у них на счету три очка.