Игрок «Вашингтона» оценил возможности Овечкина побить рекорд Гретцки

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон заявил, что не стоит сомневаться в Александре Овечкине и его возможностях забить 41 гол за предстоящий сезон.

«Я думаю, мы все были бы рады этому. Знаете, для него это бремя с плеч. Для нас бомбардиры, забившие по 40 голов, не растут на деревьях. Думаю, что одно я усвоил — не сомневаться в нём и его голевых возможностях. Поэтому мы бы хотели, чтобы он добился этого в этом году», — приводит слова Карлсона RMNB.

По итогам сезона-2023/2024 российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы. Всего за карьеру в регулярках НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах. Напомним, голы в плей-офф не идут в этот снайперский зачёт, а учитываются в иной статистике.