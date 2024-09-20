Главный тренер «Адмирала» высказался об уверенной победе над московским «Динамо»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложный матч. Очень много борьбы, причем жёсткой и на грани фола. Много удалений. Второй период получился достаточно скомканным. Ребята молодцы, что прислушались в раздевалке и в третьем периоде сделали то, что я попросил их сделать. Мы играли в большинстве, но «пять на пять» получилось скомканно: кто-то играл, кто-то сидел», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Для московской команды это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах. «Адмирал» победил во втором матче кряду.