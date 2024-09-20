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Главный тренер «Адмирала» высказался об уверенной победе над московским «Динамо»

Главный тренер «Адмирала» высказался об уверенной победе над московским «Динамо»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Ожиганов, Готовец) – 05:21 (4x4)     1:1 Солянников (Гутик) – 06:28 (5x4)     2:1 Петухов (Солянников, Гутик) – 21:55 (5x4)     3:1 Шэн (Гутик, Старков) – 42:54 (5x4)     4:1 Старков – 45:47 (5x5)    

«Сложный матч. Очень много борьбы, причем жёсткой и на грани фола. Много удалений. Второй период получился достаточно скомканным. Ребята молодцы, что прислушались в раздевалке и в третьем периоде сделали то, что я попросил их сделать. Мы играли в большинстве, но «пять на пять» получилось скомканно: кто-то играл, кто-то сидел», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Для московской команды это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах. «Адмирал» победил во втором матче кряду.

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