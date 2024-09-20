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Легенда «Коламбуса» Рик Нэш вернулся в команду на должность директора

Легенда «Коламбуса» Рик Нэш вернулся в команду на должность директора
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Бывший нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Рик Нэш стал директором по хоккейным операциям команды. Об этом сообщается на официальном сайте «Коламбуса».

Нэш выступал за «Блю Джекетс» с 2002 по 2012 год. В 2004 году он стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер Национальной хоккейной лиги. На его счету 547 набранных очков, 289 голов, 259 результативных передач, 674 матча и пять хет-триков.

В январе 2019 года игрок завершил карьеру из-за последствий, связанных с сотрясением мозга. «Коламбус» выбрал Рика на драфте НХЛ под общим первым номером в 2002 году. Нэш стал первым игроком «Блю Джекетс», чей номер был выведен из обращения.

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