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Экс-защитник «Локомотива» оценил игру Александра Радулова за железнодорожников

Экс-защитник «Локомотива» оценил игру Александра Радулова за железнодорожников
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Бывший защитник «Локомотива» Кирилл Сафронов высказался про нападающего команды Александра Радулова.

«Радулов стал поспокойнее. «Локомотив» – команда, в которой мало кто проявляет себя ярко и индивидуально. Мне кажется, Радулов это уже принял, и его тройка с Фрейзом и Бутом смотрится очень привычно. Сейчас он направляет в правильное русло эмоции, если они бьют через край.

«Локомотиву» не хватало такого яркого лидера. Теперь главное, чтобы он хорошо влился в коллектив. Радулов пришёл в «Локомотив» под конкретные задачи. Уверен, что тренерский штаб обсуждал с ним эти задачи ещё до подписания», — приводит слова Сафронова Metaratings.

38-летний Радулов в шести матчах за «Локомотив» набрал 5 (3+2) очков.

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