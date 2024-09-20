Словацкий легионер «Локомотива» Гернат высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат пожелал нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Овечкин – топовый русский хоккеист. У него замечательная карьера, впереди у него ещё один крутой сезон. Надеюсь, он сможет побить рекорд Гретцки. Посмотрим, как он будет играть в этом году. Пока я просто пожелаю ему здоровья», — приводит слова Герната Metaratings.

Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.