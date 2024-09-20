Лидер «Колорадо» Маккиннон не поскупился на слова похвалы в адрес Валерия Ничушкина

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о нападающем команды Валерии Ничушкине. Ранее главный тренер команды Джаред Беднар заявил, что не знает, что игроки «Эвеланш» должны услышать или увидеть от россиянина, чтобы он вернул их доверие.

«Не думаю, что нам нужно что-то слышать. Не могу говорить за всех, но, когда он вернётся, я уверен, что он будет в потрясающей форме, как и всегда. Он отлично играл, когда это произошло. Так что да, мне на самом деле не нужно ничего слышать», — приводит слова Маккиннона The Denver Post.

По ходу прошлого сезона россиянин был отстранён от игр на шесть месяцев, его возвращение должно случиться в ноябре. Ничушкин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Плей-офф-2023/2024 стал вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам.