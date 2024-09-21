«Юта» объявила о подписании долгосрочного контакта с нападающим Диланом Гюнтером

Официальный аккаунт нового клуба Национальной Хоккейной Лиги «Юта» в социальной сети X объявил о подписании долгосрочного соглашения с 21-летним канадским правым нападающим Диланом Гюнтером. Как сообщается, новый контракт форварда с клубом будет действовать в течение восьми лет.

В сезоне-2023/2024 Дилан Гюнтер выступал в НХЛ за «Аризону Койотс». В составе «койотов» нападающий сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата и набрал 35 очков по системе «гол+пас» (18 заброшенных шайб и 17 результативных передач).

«Аризона» набрала 77 очков в 82 матчах регулярного чемпионата сезона-2023/2024, заняла 13-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.