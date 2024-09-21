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18-летний защитник «Чикаго» Левшунов пропустит из-за травмы ещё четыре недели

18-летний защитник «Чикаго» Левшунов пропустит из-за травмы ещё четыре недели
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Официальный сайт НХЛ назвал ожидаемые сроки возвращения в строй белорусского защитника «Чикаго Блэкхоукс» Артёма Левшунова. Как сообщается, 18-летний хоккеист, выбранный «Чикаго» на драфте-2024 под общим вторым номером, пропустит из-за травмы ноги ещё четыре недели.

Как стало известно ранее, 11 сентября Левшунов получил повреждение правой ноги после того, как блокировал бросок на тренировке.

Ранее Артём Левшунов выступал в NCAA за команду университета штата Мичиган. За 38 матчей хоккеист записал на свой счёт девять заброшенных шайб и 26 результативных передач, закончив сезон-2023/2024 с показателем полезности «+27». Он стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.

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