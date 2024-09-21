В «Чикаго» прокомментировали ситуацию с травмой Артёма Левшунова

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон дал комментарий по состоянию здоровья травмированного белорусского 18-летнего защитника Артёма Левшунова.

«Если всё пройдет хорошо с его следующим визитом к врачу, то в ближайшие семь дней он сможет, по крайней мере, начать кататься. Так что, я думаю, он будет с нетерпением ждать этого. Он где-то неподалёку от катка. Несколько дней нам приходилось его буквально выгонять, он просто жаждет сюда приходить. Артём очень огорчён, но он способен проводить много других тренировок, так что это не значит, что он сидит без дела, ведёт малоподвижный образ жизни и ничего не делает», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что 18-летний белорусский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Артём Левшунов пропустит из-за травмы ноги ещё четыре недели.