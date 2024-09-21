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«Приходится его удерживать». Тренер «Чикаго» — о состоянии травмированного Левшунова

«Приходится его удерживать». Тренер «Чикаго» — о состоянии травмированного Левшунова
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Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Люк Ричардсон высказался о моральном состоянии травмированного 18-летнего белорусского защитника Артёма Левшунова.

«Я просто знаю, что каждый день вижу улыбающееся лицо в раздевалке. Он веселый парень и любит быть рядом. Не может дождаться, когда выйдет на лёд. Тренерам приходится удерживать его до тех пор, пока не придёт его время», — приводит слова Ричардсона официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что 18-летний белорусский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Артём Левшунов, выбранный на драфте-2024 под вторым общим номером, пропустит из-за травмы ноги ещё четыре недели.

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