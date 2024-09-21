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Коннор Бедард высказался о травме своего одноклубника по «Чикаго» Артёма Левшунова

Коннор Бедард высказался о травме своего одноклубника по «Чикаго» Артёма Левшунова
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19-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард прокомментировал состояние 18-летнего белорусского новичка «ястребов» защитника Артёма Левшунова.

«Думаю, что немного дерьмово для него всё именно так началось, но он сказал, что чувствует себя хорошо. Артём всё время рядом с нами. Он весь день был в спортзале. Он отличный парень. Я кое-что узнал о нём на прошлой неделе, это было весело. Переживаю, чтобы он вернулся на лёд. Уверен, что ему не терпится это сделать, это точно», — приводит слова Бедарда официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что 18-летний белорусский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Артём Левшунов пропустит из-за травмы ноги ещё четыре недели. На церемонии драфта-2024, где Левшунов был выбран под общим вторым номером, о его выборе «Чикаго» объявлял нападающий Коннор Бедард.

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