Гендиректор «Авангарда» о «Сибирь-Арене»: наша гораздо лучше и уютнее

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своём телеграм-канале сравнил арены в Омске и Новосибирске.

«В Новосибирске не повезло с лютыми пробками и холодной погодой, но запомнился шум зрителей. Я второй раз был на новой арене и могу ответственно заявить: наша гораздо лучше и уютнее. То же самое в части шоу на матче: вижу использование некоторых наших наработок, но у нас выходит объёмнее и ярче. Но сам факт, что новые арены появляются и люди там не спят, а что-то пытаются делать — это здорово», — написал Чистяков.

«Авангард» после семи матчей набрал семь очков и занимает седьмое место в таблице Востока. «Сибирь» с восемью баллами в активе находится на третьем месте на Востоке.