Капитан «Авангарда»: мы много разговариваем. Из ситуации можно выйти только единым кулаком

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал серию поражений омского клуба в последних матчах.

— На серию поражений повлияло то, что ушли эмоции от старта регулярки?

— Нет, я бы не сказал. Если через семь игр у кого-то нет эмоций, то не думаю, что они в правильном виде спорта. А так в целом не получается, о чём нас просят, о чём договариваемся. Поэтому и идут поражения. Мы много разговариваем, после Уфы разговаривали. Значит, будем ещё говорить, потому что из этой ситуации только единым кулаком можно выйти, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» после семи матчей набрал семь очков и занимает седьмое место в таблице Востока.