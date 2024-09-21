Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Авангарда»: мы много разговариваем. Из ситуации можно выйти только единым кулаком

Капитан «Авангарда»: мы много разговариваем. Из ситуации можно выйти только единым кулаком
Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал серию поражений омского клуба в последних матчах.

— На серию поражений повлияло то, что ушли эмоции от старта регулярки?
— Нет, я бы не сказал. Если через семь игр у кого-то нет эмоций, то не думаю, что они в правильном виде спорта. А так в целом не получается, о чём нас просят, о чём договариваемся. Поэтому и идут поражения. Мы много разговариваем, после Уфы разговаривали. Значит, будем ещё говорить, потому что из этой ситуации только единым кулаком можно выйти, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» после семи матчей набрал семь очков и занимает седьмое место в таблице Востока.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Не имеем права». Капитан «Авангарда» ярко высказался после четвёртого подряд поражения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android