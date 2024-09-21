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Василий Подколзин ответил на вопрос о холодных зимах в Эдмонтоне

Василий Подколзин ответил на вопрос о холодных зимах в Эдмонтоне
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Российский хоккеист Василий Подколзин, обмененный летом в «Эдмонтон Ойлерз», ответил на вопрос о холодных зимах в канадском городе и высказался о совместной игре с Коннором Макдэвидом.

«Я из России, меня холодные зимы не беспокоят.

Здорово быть с Коннором Макдэвидом в одной команде, а не против него. Когда он был на льду, я всё время был на скамейке, так что не так много играл против него», — цитирует Подколзина пресс-служба «Эдмонтона».

Напомним, Подколзин в прошлом сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа. Россиянин принял участие в 137 играх за последние три сезона в составе «Ванкувер Кэнакс», забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.

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