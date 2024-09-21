Двукратный обладатель Кубка Гагарина: Гру — копия Хартли, он может показать результат

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов оценил игру челябинского «Трактора» под руководством канадского специалиста Бенуа Гру.

— Какое впечатление от игры вашей бывшей команды — «Трактора»?

— Класс, мне очень нравится. Североамериканский подход, оказывается, стал для многих ребят вторым дыханием, по крайней мере, на предсезонке. А Максиму Шабанову вообще без разницы, кто тренер — сосед по лестничной клетке или человек, который прилетел из-за океана. Он продолжает штамповать шайбу одну за другой. Иностранцы тоже здорово играют, те же Стивен Кэмпфер и Зак Фукале. И, конечно, надо отметить Виталия Кравцова. Я надеюсь, что это тот момент, когда парень сможет проявить себя в полной мере.

— Вы говорили, что Бенуа Гру — это 95% Боба Хартли. Эти тренеры действительно так похожи?

— Да, мне хоккеисты, которые работали под руководством Гру, сказали, что это копия Хартли. Он, возможно, не такой жёсткий и бескомпромиссный, но видение хоккея, диалог с игроками, пресс-конференции — это практически то же самое.

— На ваш взгляд, Гру может показать результат в «Тракторе» уже в первый сезон?

— Почему бы и нет? Хартли уже в первый год дошёл до финала Кубка Гагарина, — приводит слова Потапова «РБ Спорт».