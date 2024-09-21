Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался о переходе в клуб Райана Спунера

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о переходе в омский клуб нападающего Райана Спунера.

«Спунер — приятный человек, здорово иметь такого в раздевалке. Естественно, его мастерство в атаке нам поможет, особенно сейчас, когда мы очень мало забиваем в равных составах», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В регулярке прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги 32-летний форвард провёл за «ястребов» 65 встреч, где набрал 61 (23+38) очко. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Спунер сыграл 10 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.