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«Парень с большим сердцем». Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон — о Джонни Годро

«Парень с большим сердцем». Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон — о Джонни Годро
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Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон рассказал про общение и игру с Джонни Годро, трагически погибшим в нынешнее межсезонье.

«Мы очень сблизились на Кубке Мира 2016 года, у нас была отличная химия на льду. Он также был замечательным человеком. Он никогда не был серьёзным. Просто лёгкий в общении парень с большим сердцем», — приводит слова Маккиннона ESPN.

Напомним, мужчина, обвиняемый в убийстве хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью в результате вождения в нетрезвом виде, останется в тюрьме. Суд отказал в освобождении подозреваемого под залог.

Похороны братьев Годро прошли 9 сентября.

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