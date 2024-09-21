Генменеджер «Рейнджерс»: сделаем всё возможное, чтобы Шестёркин остался у нас надолго

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал ситуацию с продлением контракта российского вратаря Игоря Шестёркина. Напомним, у голкипера остался один год по соглашению с клубом.

«Я не собираюсь вступать ни в какие частные обсуждения или переговоры с Игорем или его агентами публично, но вы все знаете, что я думаю о Шестёркине. Мы, конечно, надеемся, что он будет «рейнджером» долгое время. Вы знаете, насколько он важен для нашей команды и нашей организации. Мы сделаем всё возможное, чтобы он остался здесь надолго», — приводит слова Друри сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Шестёркин провёл 71 матч и одержал 46 побед, отражая а среднем 92,7% бросков и заработав коэффициент надёжности 2,34.