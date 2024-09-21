Евгений Малкин — о новом сезоне НХЛ: постараюсь больше быть лидером

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от нового сезона Национальной хоккейной лиги.

«Постараюсь немного больше быть лидером. У меня большой опыт. Я старше всех в команде. Буду стремиться быть лидером в раздевалке, больше говорить с ребятами, с тренерами. Вот в чём я могу прибавить», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Нападающий Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.