«Сибирь» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 21 сентября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» провела семь игр и с восемью очками в активе находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» после пяти проведённых встреч набрал девять очков и располагается на четвёртом месте в таблице Западной конференции. Обе команды имеют победную серию в четыре и три матча соответственно.