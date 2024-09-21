Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 13:30 мск

«Сибирь» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 13:30 мск
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сибирь» провела семь игр и с восемью очками в активе находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» после пяти проведённых встреч набрал девять очков и располагается на четвёртом месте в таблице Западной конференции. Обе команды имеют победную серию в четыре и три матча соответственно.

Материалы по теме
«Сибирь» — в лидерах КХЛ, суперталант из СКА покуражился в Сочи. Итоги дня в хоккее
«Сибирь» — в лидерах КХЛ, суперталант из СКА покуражился в Сочи. Итоги дня в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android