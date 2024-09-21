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Александр Медведев: я посмотрел не меньше матчей, чем Ротенберг

Александр Медведев: я посмотрел не меньше матчей, чем Ротенберг
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что посмотрел матчей не меньше, чем главный тренер СКА Роман Ротенберг, который заявлял, что смотрел не менее 800 игр.

«Я матчей Высшей лиги СССР, РПЛ, испанских, французских, итальянских, немецких лиг посмотрел не меньше, чем главный тренер СКА Роман Ротенберг», — приводит слова Медведева Metaratings.

В последнем матче СКА победил ХК «Сочи», забросив семь шайб. Клуб с берегов Невы после шести матчей набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре подопечные Романа Ротенберга встретятся в Нижнем Новгороде с «Торпедо» сегодня, 21 сентября.

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