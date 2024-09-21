Коннор Макдэвид вспомнил игру трагически погибшего Джонни Годро за «Калгари»

Лидер и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вспомнил игру трагически погибшего нападающего Джонни Годро, когда тот выступал за «Калгари Флэймз».

«Он шёл на всех, у него было большое сердце, он играл жёстко, несмотря на свои габариты. Думаю, он был источником вдохновения для многих парней, которые чувствовали себя небольшими в плане роста. За ним было весело наблюдать, он был мастеровитым при игре на фланге», — приводит слова Макдэвида ESPN.

Напомним, мужчина, обвиняемый в убийстве хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью в результате вождения в нетрезвом виде, останется в тюрьме. Суд отказал в освобождении подозреваемого под залог.

Похороны братьев Годро прошли 9 сентября.