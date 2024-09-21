Фетисов: Овечкин вполне способен догнать Гретцки уже в этом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Способен ли Овечкин догнать Гретцки уже в новом сезоне с учётом того, что он может забрасывать и по 50 шайб за сезон?

— Как пойдёт! Да, вполне реально, он же снайпер, но многое зависит от удачи. Поэтому да, вполне. Будем за него болеть, переживать.

— На него по-особенному настраиваются соперники в НХЛ, если учесть такой ажиотаж?

— В прошлом сезоне был тот самый случай, когда сезон не пошёл. Против таких игроков всегда настраиваются, даже и 20 лет назад так было, ничего нового здесь нет, — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».