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Андрей Коваленко объяснил, почему его сын Николай пропустил матчи новичков «Колорадо»

Андрей Коваленко объяснил, почему его сын Николай пропустил матчи новичков «Колорадо»
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко рассказал, почему его сын Николай пропустил матчи новичков «Колорадо Эвеланш».

— На этой неделе в НХЛ открылись лагери развития, прошли первые матчи команд новичков. Почему ваш сын Николай, выступающий за «Колорадо», эти игры пропустил?
— Думаю, правильным было решение в конце прошлого сезона после вылета «Торпедо» из плей-офф отправиться в «Колорадо» — и провести несколько матчей в АХЛ за «Иглз» и в НХЛ за «Эвеланш».

Прошлой весной тренеры системы познакомились с Николаем, увидели его возможности, направления дальнейшей работы. Насколько понимаю, именно поэтому он был освобождён от сентябрьского лагеря развития «Колорадо» — и 22 сентября начнёт тренировки в лагере основном.

— У вас огромный опыт игры в НХЛ. Как оцените это решение клуба?
— Как льготу со стороны тренерского штаба «Колорадо Эвеланш». Видимо, есть понимание, что сын готов к борьбе за место в основном составе. Теперь надо эту льготу отработать — и начать с выставочных матчей, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

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