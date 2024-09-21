Потапов: Гатиятулин в «Ак Барсе» стал жёстче себя вести в раздевалке

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов оценил работу главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в нынешнем сезоне.

— Кто-то считает, что Анвар Гатиятулин в «Ак Барсе» ставит в команде тот же хоккей, что и в своё время в «Тракторе». Вы согласны?

— Подбор игроков в «Ак Барсе», конечно, высочайшего уровня. Даже, можно сказать, мирового — после приезда Александра Барабанова. Очень здорово выглядит Ник Петан. А по поводу хоккея Гатиятулина — конечно, отчасти он тот же. Всё равно Анвар Рафаилович — это Анвар Рафаилович. Но я считаю, что это неплохой хоккей, две бронзы на его счету. И после стажировки в Северной Америке некоторые нюансы всё равно видны, внесена корректировка. Гатиятулин сделал шаг вперёд. Я созваниваюсь с ребятами, которые играют в «Ак Барсе», и могу сказать, что он гораздо жёстче стал вести себя в раздевалке.

— Способна ли эта команда решать серьёзные задачи?

— Да, конечно, способна. Вряд ли команда создавалась только для того, чтобы попасть в плей-офф. Первый год с этим тренерским штабом и составом, и надеюсь, что удастся подточить механизм друг под друга, шестерёнки и часики заработают, — приводит слова Потапова «РБ Спорт».