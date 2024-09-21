Широков пропустит матч со «Спартаком», форвард «Сибири» забивал в пяти играх подряд

Сегодня, 21 сентября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Данную встречу пропустит капитан новосибирского клуба Сергей Широков из-за повреждения.
Напомним, 38-летний форвард до этого матча забивал в пяти играх подряд. Всего на его счету в нынешнем сезоне 7 (5+2) очков в семи играх.
Отмечается, что в игре примет участие нападающий Владислав Кара, который за два матча забил три гола.
«Сибирь» провела семь игр и с восемью очками в активе находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.