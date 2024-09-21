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Широков пропустит матч со «Спартаком», форвард «Сибири» забивал в пяти играх подряд

Широков пропустит матч со «Спартаком», форвард «Сибири» забивал в пяти играх подряд
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Сегодня, 21 сентября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Данную встречу пропустит капитан новосибирского клуба Сергей Широков из-за повреждения.

Напомним, 38-летний форвард до этого матча забивал в пяти играх подряд. Всего на его счету в нынешнем сезоне 7 (5+2) очков в семи играх.

Отмечается, что в игре примет участие нападающий Владислав Кара, который за два матча забил три гола.

«Сибирь» провела семь игр и с восемью очками в активе находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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