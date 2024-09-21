Плющев высказался о непопадании Александра Овечкина в топ-50 лучших игроков НХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о том, что форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина портал TSN не включил в число 50 лучших игроков НХЛ.

«Думаю, что здесь играют совершенно другие факторы. А именно: то, что Саша никогда не отзывался плохо о своей стране и её руководстве. Он всегда называл себя настоящим русским человеком. К спортивной составляющей это не имеет никакого отношения. Как он мог не попасть в число 50 лучших вообще? Уверен, что Саша улыбнётся, глядя на этот рейтинг, и будет делать своё дело», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.