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Торпедо — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Торпедо» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 21 сентября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, подопечные Игоря Ларионова проиграли три последние встречи Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» с пятью очками после семи матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

СКА после шести встреч имеет в активе семь очков и находится на пятой строчке в таблице Запада.

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