«Торпедо» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 21 сентября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, подопечные Игоря Ларионова проиграли три последние встречи Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» с пятью очками после семи матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

СКА после шести встреч имеет в активе семь очков и находится на пятой строчке в таблице Запада.