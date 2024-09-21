«Самое интригующее пополнение». Журналист сайта НХЛ — о Тарасенко в «Детройте»

Журналист Николас Котсоника в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги назвал переход российского нападающего Владимира Тарасенко в «Детройт Ред Уингз» «самым интригующим пополнением» «красных крыльев».

«Самое интригующее пополнение:

Тарасенко выиграл Кубок Стэнли с «Флорида Пантерз» в прошлом сезоне и «Сент-Луис Блюз» в 2019 году. 32-летний форвард набрал 55 (23+32) очков в 76 матчах регулярного чемпионата за «Пантерз» и «Оттаву Сенаторз». «Детройту» он нужен как опытный лидер и нападающий.

Ему, скорее всего, придётся играть на левом фланге. Правый фланг для него более привычен, но он впервые в своей карьере играл слева, когда присоединился к «Сенаторз» в прошлом сезоне, а также иногда и во встречах за «Флориду», — написал Котсоника.