«Локомотив» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 21 сентября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Ярославский клуб в нынешнем сезоне потерпел всего одно поражение при пяти победах. С 10 набранными баллами после шести игр «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции и общей таблице КХЛ.

«Салават Юлаев» с восемью очками после пяти встреч располагается на пятой строчке в турнирной таблице Востока.