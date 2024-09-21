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Локомотив — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 21 сентября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ярославский клуб в нынешнем сезоне потерпел всего одно поражение при пяти победах. С 10 набранными баллами после шести игр «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции и общей таблице КХЛ.

«Салават Юлаев» с восемью очками после пяти встреч располагается на пятой строчке в турнирной таблице Востока.

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