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Роман Ротенберг сфотографировался с сотрудником ДПС в Нижнем Новгороде

Роман Ротенберг сфотографировался с сотрудником ДПС в Нижнем Новгороде
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сфотографировался с сотрудником ДПС в Нижнем Новгороде. Напомним, сегодня, 21 сентября, армейский клуб проведёт гостевой матч с «Торпедо». Встреча состоится на стадионе «Нагорный» и начнётся в 17:00 мск.

Роман Ротенберг отметил, что его отец Борис Ротенберг работал в школе милиции.

В последнем матче СКА победил ХК «Сочи», забросив семь шайб. Клуб с берегов Невы после шести матчей набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре подопечные Романа Ротенберга встретятся в Нижнем Новгороде с «Торпедо» сегодня, 21 сентября.

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