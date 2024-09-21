«Я буду скучать по нему всю оставшуюся жизнь». Шон Монахан — о Джонни Годро

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан высказался о Джонни Годро, трагически погибшем в нынешнее межсезонье.

«Сейчас на наших плечах лежит большая ноша. Огромная утрата, особенного человека больше нет. Как я уже сказал, я думаю об этом каждый день, каждую секунду. Мы, конечно, хотим сделать всё возможное и приложить все усилия ради Джонни. Буду скучать по нему всю оставшуюся жизнь», — цитирует Монахана ESPN.

Минувший сезон Монахан начал в «Монреаль Канадиенс», однако по ходу чемпионата перешёл в «Виннипег Джетс». Суммарно в обеих командах форвард сыграл 88 матчей, в которых набрал 60 (26+34) очков.

Монахан пополнил состав «Коламбуса» летом 2024 года.