«На него можно положиться». Сидни Кросби — об игре с Евгением Малкиным за «Питтсбург»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о совместной игре с российским нападающим Евгением Малкиным.

«Думаю, Евгений просто должен быть самим собой. Он из тех парней, которые легко справляются со своими обязанностями. Наверное, он понимает, когда приходит время проявить себя. В течение года всегда есть определённые игры или определённое время, когда нужно проявить себя. Он всегда был человеком, который это понимал и на которого можно положиться. Думаю, что Малкин ведёт за собой по-разному, но он просто должен быть самим собой», — приводит слова Кросби сайт НХЛ.

Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.