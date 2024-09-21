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«На него можно положиться». Сидни Кросби — об игре с Евгением Малкиным за «Питтсбург»

«На него можно положиться». Сидни Кросби — об игре с Евгением Малкиным за «Питтсбург»
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о совместной игре с российским нападающим Евгением Малкиным.

«Думаю, Евгений просто должен быть самим собой. Он из тех парней, которые легко справляются со своими обязанностями. Наверное, он понимает, когда приходит время проявить себя. В течение года всегда есть определённые игры или определённое время, когда нужно проявить себя. Он всегда был человеком, который это понимал и на которого можно положиться. Думаю, что Малкин ведёт за собой по-разному, но он просто должен быть самим собой», — приводит слова Кросби сайт НХЛ.

Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.

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