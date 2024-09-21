А. Коваленко: СКА второй сентябрь подряд только и критикуют, но армейцы набирают ход

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал игру СКА в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Посмотрите, как стартовал СКА — и в этом сезоне, и в прошлом. Второй сентябрь его только и критикуют, но, как и год назад, видно, что с каждым матчем армейцы набирают ход», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

В последнем матче СКА победил ХК «Сочи», забросив семь шайб. Клуб с берегов Невы после шести матчей набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре подопечные Романа Ротенберга встретятся в Нижнем Новгороде с «Торпедо» сегодня, 21 сентября.