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А. Коваленко: СКА второй сентябрь подряд только и критикуют, но армейцы набирают ход

А. Коваленко: СКА второй сентябрь подряд только и критикуют, но армейцы набирают ход
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал игру СКА в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Посмотрите, как стартовал СКА — и в этом сезоне, и в прошлом. Второй сентябрь его только и критикуют, но, как и год назад, видно, что с каждым матчем армейцы набирают ход», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

В последнем матче СКА победил ХК «Сочи», забросив семь шайб. Клуб с берегов Невы после шести матчей набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре подопечные Романа Ротенберга встретятся в Нижнем Новгороде с «Торпедо» сегодня, 21 сентября.

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