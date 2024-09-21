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Яромир Ягр установил рекорд, став самым возрастным профессиональным игроком, забившим гол

Яромир Ягр установил рекорд, став самым возрастным профессиональным игроком, забившим гол
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52-летний Яромир Ягр в матче со «Спартой» забросил свою первую шайбу в 37-м сезоне профессиональной карьеры.

Как сообщает Sport.cz, Ягр установил рекорд, став самым возрастным профессиональным игроком в истории, забросившим в ворота шайбу. На момент гола «Спарте» Яромиру было 52 года и 218 дней. Прежнее достижение принадлежало ему же.

Его агент заявил, что сезон-2024/2025 станет для хоккеиста последним на профессиональном уровне.

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чех был включён в Зал славы международного хоккея.

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