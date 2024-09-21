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Генменеджер «Вашингтона» оценил шансы Мирошниченко закрепиться в основном составе

Генменеджер «Вашингтона» оценил шансы Мирошниченко закрепиться в основном составе
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик оценил шансы российского нападающего клуба Ивана Мирошниченко закрепиться в основном составе на новый сезон НХЛ.

«Очевидно, что Миро — перспективный игрок высокого уровня. Я бы не сказал, что ставки для Миро высоки. Посмотрите на Коннора Макмайкла пару лет назад. Он выиграл место для себя в лагере и выступал, вероятно, не на том уровне, на котором хотел бы. Поэтому мы отправили его в «Херши», чтобы он немного освоился. В итоге у него был действительно хороший год, а в прошлом сезоне он внёс большой вклад в нашу команду.

Думаю, что с первого дня лагеря Миро выглядел великолепно. Надеюсь, он продолжит в том же духе, но я не смотрю на это как на что-то вроде «всё или ничего», — приводит слова Патрика Russian Machine Never Breaks.

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