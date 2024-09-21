Двукратный обладатель КГ: Ларионов так же «горит», он работает в «Торпедо» не ради денег

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов рассказал о работе главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

— Недавно вы комментировали матч «Торпедо», своего родного клуба. В чём, на ваш взгляд, проблемы этой команды с начала сезона?

— После матча я как раз ехал домой и думал, что не получается у Нижнего Новгорода, и вот такая аналогия родилась. Я представил себе машину, которая начищена до лоска, полностью заправлена. Но вот самая главная деталь, двигатель, работает не на полную мощность. А с чем это связано — в первую очередь должны понимать тренеры и ребята постарше. Вроде бы всё хорошо, есть ажиотаж внутри команды, полный стадион. Но всё работает не до конца.

— Многие обратили внимание, что после продления контракта с Игорем Ларионовым «Торпедо» проиграло 21 матч из 28.

— Не думаю, что это сказывается и что Ларионов как-то успокоился. Это не молодой парень, который подписал контракт на пять лет. Я вообще не думаю, что Игорь Николаевич ради денег работает в Нижнем Новгороде. Ларионов всё так же «горит» — это видно и по послематчевым комментариям, и на скамейке во время игр. Огромное количество молодых игроков всё так же приходит в команду. Но не всё ладится. Как раз возвращаемся к тому, о чём я говорил: не до конца все детали работают в этом автомобиле, — приводит слова Потапова «РБ Спорт».

«Торпедо» проиграло пять из семи матчей сезона. Нижегородцы идут на восьмом месте в Западной конференции.