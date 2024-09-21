Кожевников — о СКА: Ротенберг разберётся, кого хочет видеть, и всё встанет на свои места

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру нападающего СКА Евгения Кузнецова и высказался о работе главного тренера армейцев Романа Ротенберга.

«Евгению ещё нужно время. Конечно, ему надо адаптироваться к лиге. Посмотрите, как много внимания уделяют ему соперники — он всё время в стыках. Если его никто не держит, то он выглядит свободно. Но чаще всего против него играют очень плотно. Однако пока ему нужно время, чтобы адаптироваться.

Остальные новички СКА? Зайцев делает своё дело в защите, но ему тоже надо время, чтобы он до конца адаптировался и приносил больше пользы. В СКА много игроков — сейчас Роман Борисович разберётся, кого он хочет видеть, и всё встанет на свои места», — цитирует Кожевникова Metaratings.

В последнем матче СКА победил ХК «Сочи», забросив семь шайб. Клуб с берегов Невы после шести матчей набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре подопечные Романа Ротенберга встретятся в Нижнем Новгороде с «Торпедо» сегодня, 21 сентября.