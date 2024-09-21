«Сибирь» одержала пятую победу подряд, одолев дома «Спартак»

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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

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На шестой минуте первого периода Андрей Локтионов с передач Егора Савикова и Уилла Биттена открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Тревор Мёрфи с передач Владимира Бутузова и Энди Андреоффа восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Владимир Бутузов с передач Артёма Жукова и Тревора Мёрфи вывел новосибирский клуб вперёд.

На 14-й минуте третьего периода Максим Карпов с передач Егора Мартынова и Энди Андреоффа установил окончательный счёт в игре.